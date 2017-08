Langlaufster Johaug mist Olympische Winterspelen door strafverlenging

De dopingschorsing van de Noorse langlaufster Therese Johaug is door het internationaal sporttribunaal CAS met vijf maanden verlengd. In eerste instantie was de zevenvoudig wereldkampioene voor dertien maanden uitgesloten na een positieve dopingcontrole.