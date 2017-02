Laureus Award voor olympisch vluchtelingenteam

,,Deze prijs is voor de 65,4 miljoen mensen die wereldwijd niet terug kunnen keren naar huis vanwege oorlog en geweld'', aldus Tegla Loroupe, voormalig langeafstandloopster uit Kenia, die nu deel uitmaakt van het bestuur van de prestigieuze Laureus World Sports Awards. De tien vluchtelingen, onder meer uit Syrië en Zuid-Soedan, kregen de prijs in de categorie inspiratie in de sport.



De sporters uit het vluchtelingenteam deden onder meer mee aan atletiek, zwemmen en judo. Het Internationaal Olympisch Comité moet nog een besluit nemen over de deelname van een team van vluchtelingen aan de volgende Zomerspelen, in 2020 in Tokio.