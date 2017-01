Legendarische volleybaltrainer 'Bernardinho' met pensioen

Rezende pakte ook zilver in Peking (2008) en Londen (2012). Hij won ook drie wereldtitels en acht World Leagues. Voor zijn werk als mannenbondscoach was Bernardinho, zoals hij in eigen land liefkozend werd genoemd, bondscoach met de vrouwen. Met hen pakte hij twee bronzen olympische medailles (Atlanta 1996 en Sydney 2000).



Rezende blijft wel aan als clubcoach van de vrouwen van Rio de Janeiro. Rezende wordt vervangen door Renan dal Zotto.