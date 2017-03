'Legende' Hirscher schrijft historie met drie wereldbekers

Skiër Marcel Hirscher schreef dit weekeinde in Kranjska Gora maar weer eens historie. Zaterdag verzekerde hij zich al van de eindwinst in de algemene wereldbeker en het klassement op de reuzenslalom.

Vandaag was de vierde plaats op de slalom voldoende om ook de kristallen trofee op de technische discipline al voortijdig in de wacht te slepen. De Oostenrijker met een Nederlandse moeder is over twee weken bij de wereldbekerfinale in Aspen door niemand meer te achterhalen.

Zaterdag won Hirscher in het Sloveense skioord de reuzenslalom en werd hij met het binnenhalen van de zesde algemene wereldbeker recordhouder. Hirscher kent bij de vrouwen nog wel zijn gelijke in zijn landgenote Annemarie Moser-Pröll, die ook zes keer de wereldbeker overall won. Bij de mannen liet hij de Luxemburger Marc Girardelli definitief achter zich. ,,Ik had niet verwacht dat het dit weekeinde al zou gebeuren'', zei Hirscher. ,,Het is onvoorstelbaar, alles verliep perfect vandaag.''

Ook de eindzege in het wereldbekerklassement op de reuzenslalom was meteen voor de donderdag 28 geworden Oostenrijker. Een dag later volgde bokaal nummer veertien na de door zijn landgenoot Michael Matt gewonnen slalom.

Lof was er van tal van prominenten zoals de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen die hem een ,,uitzonderlijk sporter'' noemde en voormalig Formule 1-coureur Niki Lauda die de prestatie van zijn landgenoot 'ongelooflijk' noemde: ,,Dat kan gewoonweg niet beter.''