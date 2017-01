Limietstoot Boekelman ongeldig door internationale regels

De 27-jarige Boekelman, afgelopen zomer nog actief op de Olympische Spelen in Rio, kwam in Sittard met de 4 kilo zware kogel tot een afstand van 17,25 meter. Dat was vijf centimeter over de limiet voor de EK indoor, begin maart in Belgrado. De atlete doet woensdag in Düsseldorf een poging een geldige limiet te stoten.