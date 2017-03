LIVE: Barney walst over Wade heen

Derde partij

Van Barneveld en Wade komen in actie in de derde partij van de avond. En ook dit is voor beide mannen spannend. Wade, zevende in de stand, heeft een zege nodig om een plekje bij de eerste vier in het oog te houden. Van Barneveld deed vorig week goede zaken door Michael van Gerwen zijn eerste nederlaag dit seizoen in de Premier League toe te brengen. De Hagenaar ziet zichzelf nu terug op een derde plek in de stand. Maar het oppassen geblazen, want de achtervolgers zitten er dicht op.