LIVE: Barney en Van Gerwen popelen in kolkend Ahoy

Cruciaal

Voor zowel Klaasen als Wade is een zege cruciaal vanavond. Wade, vijfde geplaatst, schurkt zich bij winst dichter bij de eerste vier, goed voor een plek in de play-offs. Wil Klaasen nog iets bereiken dit seizoen in de Premier League, dan is winst zeer welkom. Bij een nederlaag wordt het zelfs moeilijk om de laatste acht te halen. Gelukkig staat het onderin vrij dicht bij elkaar, dus er zijn nog kansen. Zaak is wel om nu toe te slaan dan. Al moet Klaasen (link) dan geen last hebben van zijn arm.