LIVE: Mannenfinales 1500 meter van start

Arantxa Rus strandt in tweede ronde Zhuhai

10 maart Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd door te dringen tot de halve finales van het ITF-toernooi van Zhuhai in China. De Tsjechische Denisa Allertova was in twee sets te sterk voor de speelster uit Monster: 6-4 6-3.