LIVE: Anderson het podium op tegen Taylor

Tweede partij

De tweede partij van de avond gaat tussen de 'vrienden' Jelle Klaasen en de Belg Kim Huybrechts. The Cobra, zoals de bijnaamd luidt van de Nederlander, stond vijf keer eerder tegenover The Hurricane. Vier daarvan werden gewonnen door Klaasen. Eenmaal ging Huybrechts er met deze zege vandoor. Dat was ook hun laatste onderonsje, in november vorig jaar bij de laatste 24 van de World Series Of Darts Finals.