LIVE: Klaasen staat op uit de dood, het is weer een wedstrijd

De derde ronde van het WK darts wordt vandaag verder afgewerkt. Met twee Nederlanders in actie, Klaasen en Van Gerwen. Mis niets in dit liveblog. WK darts, derde ronde (best of 7) LIVE: Chisnall (Eng, 7) - Klaasen (Ned, 10) 3-2 (0-2) Wade (Eng, 6) - Smith (Eng, 11) Vanaf 20.00 uur: Wright (Sch, 3) - White (Eng, 14) Taylor (Eng, 4) - Huybrechts (13, Bel) Van Gerwen (Ned, 1) - D. Webster (Eng) Afgelopen M. Webster (Wal, 25) - Gurney (24, NIe) 3-4

De eerste set is voor Chisnal, die Klaasen breekt met 3-1 in legs. 99 gemiddeld voor de Engelsman, 94 voor de Nederlander, die nog niet echt op stoom is.

En Chisnall neemt met 2-1 in legs de leiding in de set. Klaasen lijkt nog niet echt wakker

De onherkenbare Klaasen lijkt niet lekker in zijn vel te zitten . Chisnall pakt met ruime voorsprong de vijfde leg en de tweede set. 90 gemiddeld voor beide darters, en dat is laag.

Chisnall breekt de Nederlander en het is 2-0 in legs.

Vierde 180 voor Klaasen en via een uitworp van 99 maakt hij er 2-1 in legs van. De Nederlander leeft nog

Prima leg met vijfde 180 voor Klaasen. En daar is de vijfde set voor de Nederlander. Het is weer een wedstrijd. Zit er nog meer in?

Goedemiddag, welkom in dit liveblog van het WK darts. Vandaag wordt de derde ronde afgewerkt en zijn de acht kwartfinalisten bekend. Jelle Klaasen komt in de tweede middagpartij in actie tegen Dave Chisnall en de slotpartij van vanavond is die tussen topfavoriet Michael van Gerwen en de Engelsman Darren Webster. Mis niet in ons liveblog!