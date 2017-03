LIVE: Wright wast Lewis de oren met supergemiddelde

Laatste partij

Dave Chisnall komt door de rugblussure van Michael van Gerwen ook in actie in de slotpartij, nadat hij eerder de avond al won van Van Barneveld (7-2). Tegenstander in de slotpartij van de avond is landgenoot James 'The Machine' Wade. 20 partijen hebben beide darters eerder onderling gespeeld. En 11 stuks daarvan gingen naar Wade, tegen 8 voor Chisnall. Eenmaal was er een gelijkspel.