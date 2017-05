LIVE: Van Gerwen kan turbo niet vinden tegen Taylor

Speelronde 15 van de Premier League Darts is vanavond in Shefffield. Met Raymond van Barneveld, die nog vecht voor een plek in de play-offs, tegen Dave Chisnall en koploper Michael van Gerwen tegen Phil Taylor. Mis hier niets!



Premier League, speelronde 15 (best of 12 legs)

LIVE: Van Gerwen - Taylor 2-5



Afgelopen

Wade - Anderson 3-7

Van Barneveld - Chisnall 5-7

Wright - Lewis 7-2