LIVE: Spektakel met Big Ben, Anderson, Barney en Lewis

Dag 11 van het WK darts brengt drie Nederlanders op het podium in Ally Pally. Mis niets in ons dagelijkse liveblog.



WK darts, tweede ronde (best of 7 sets)

Vanaf 20.15 uur:

Wright (3, Eng) - J. Lewis (Wal) 0-0 (0-0)

Derde ronde (best of 7 sets)

Anderson (2, Sch) - Van de Pas (15, Ned)

A. Lewis (5, Eng) - Van Barneveld (12, Ned)



Afgelopen:

Klaasen (10, Ned) - Dolan (NIe) 4-0

Wade (6, Eng) - Beaton (Eng) 4-1

K. Huybrechts (13, Bel) - Hopp (Dui) 4-0