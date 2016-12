LIVE: Big Ben verzuimt eerste set te pakken tegen Anderson

Tafel in het VIP-vak

Velen klagen over te hoge prijzen voor tickets van het WK darts, maar de leden van dartteam 'Rondje 18' uit Hedel en Ammerzoden zul je daar niet over horen. Ze zitten zo ongeveer op de beste plaatsen in Alexandra Palace, aan een tafel in het VIP-vak, maar ze hebben hun portemonnee niet hoeven te trekken.



,,We hebben de kaartjes van iemand gekregen'', vertelt Eric Schafer aan onze verslaggever Max van der Put. Van wie wil hij niet zeggen. En ook de anderen doen er wat dat betreft het zwijgen toe: Jos Hoskam, Bert Rademakers, Tom Rademakers en Conrad van Keulen. Eigenlijk zou Robert van den Oord er ook bij zijn, maar hij moest vanwege zijn werk in Nederland blijven. Hij krijgt vanuit Londen de vriendelijke groeten van zijn teamgenoten, die een pilsje op hem zullen drinken.