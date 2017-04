LIVE: Chisnall podium op tegen Wright

Onderling

Barney en The Power hebben liefst 78 onderlinge partijen op hun naam staan. 57 keer was de Engelsman daarvan de beste, 17 keer was er een zege voor de Hagenaar. Vier keer eindigde de dartsklassieker in een gelijkspel. De laatste zege van Barney was op het laatste WK. In de kwartfinale was de Nederlander in een spannende partij met 5-3 in sets te sterk. Taylor won de laatste onderlinge ontmoeting eerder dit seizoen in deze Premier League. Het werd in februari 7-4 voor de beste darter aller tijden.