LIVE: Ter Mors wint 500 meter in kampioenschapsrecord

We gaan bijna beginnen met de 500 meter voor vrouwen in het allround toernooi. Hier is nog één ticket beschikbaar voor het WK in Hamar in maart. Ireen Wüst en Antoinette de Jong hebben zich op basis van het EK in Heerenveen al geplaatst. Deze 500 meter moet normaal gesproken een prooi zijn voor sprintster Ter Mors.