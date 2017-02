Klaasen mist veel dubbels, zege naar Wright

DartsDrie Nederlanders zijn van de partij in de Premier League Darts dit jaar. Vanavond is de eerste ronde in Newcastle. Mis niets in dit liveblog.



Speelronde 1 (best of 12 legs)



Afgelopen:

Wright (Sch) - Klaasen (Ned) 7-4

Anderson (Sch) - Van Gerwen (Ned) 6-6

Taylor (Eng) - Chisnall (Eng) 7-3

Van Barneveld (Ned) - Lewis (Eng) 7-5

Huybrechts (Belg) - Wade (Eng) 5-7