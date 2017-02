LIVE: Van Gerwen neemt meteen ruime voorsprong

Kramer oppermachtig naar achtste wereldtitel 5 km

13:26 Sven Kramer maakte vandaag in Gangneung nog maar weer eens duidelijk wie de alleenheerser is op de 5 kilometer. Hij. En niemand anders. In een heerlijke rit tegen zijn grote rivaal Jorrit Bergsma ging het nog een tijdje gelijk op, maar zoals wel vaker was de versnelling van Kramer hem te machtig. Ook Ireen Wüst was succesvol: zij won op de 3 kilometer.