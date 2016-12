LIVE: Webster krabbelt terug, Gurney leidt nog

De derde ronde van het WK darts wordt vandaag verder afgewerkt. Met twee Nederlanders in actie, Klaasen en Van Gerwen. Mis niets in dit liveblog. WK darts, derde ronde (best of 7) LIVE: M. Webster (Wal, 25) - Gurney (24, NIe) 2-3 (2-2) Chisnall (Eng, 7) - Klaasen (Ned, 10) Wade (Eng, 6) - Smith (Eng, 11) Vanaf 20.00 uur: Wright (Sch, 3) - White (Eng, 14) Taylor (Eng, 4) - Huybrechts (13, Bel) Van Gerwen (Ned, 1) - D. Webster (Eng)

Geen 180, maar een 177-score voor Webster. De leg is echter voor Gurney die in zijn ritme begint te komen.

Webster laat zes pijlen liggen om de tweede set te pakken. Gurney faalt in eerste instantie ook, maar herstelt zich. Het is weer gelijk in sets. 91 voor Webster gemiddeld, een puntje lager voor Gurney

Met een finish van 78 is de eerste leg in de derde set voor Webster.

Derde 180 voor Gurney e n de eerste leg in de vierde set is voor hem. Zijn vierde legwinst op rij.

Goede leg van Webster en de eerste leg in de vijfde set is voor hem.

Het wordt 2-2 in legs in de vijfde set

Webster maakt weer gelijk in legs in de zesde set.

Goedemiddag, welkom in dit liveblog van het WK darts. Vandaag wordt de derde ronde afgewerkt en zijn de acht kwartfinalisten bekend. Jelle Klaasen komt in de tweede middagpartij in actie tegen Dave Chisnall en de slotpartij van vanavond is die tussen topfavoriet Michael van Gerwen en de Engelsman Darren Webster. Mis niet in ons liveblog!