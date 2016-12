LIVE: Wordt Huybrechts of Taylor opponent van Barney?

Winnende Kramer blijft zichzelf verbazen

21:06 Op latere leeftijd slaagt Sven Kramer er nog steeds in om zichzelf op de schaatsbaan te verrassen. De drievoudige olympische kampioen zegevierde vandaag in Thialf op de 1500 meter in een tijd (1.45,82), die hij al vele jaren niet meer in de Friese tempel had gereden.