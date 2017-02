LIVE: Wüst sneller dan Sablikova op 3000 meter

Uiteraard is er gisteren al geloot voor beide afstanden:



3000 meter vrouwen

1. Sato (Jap) - Yvonne Nauta (Ned)

2. Beckert (Dui) - Peeters (Bel)

3. Zdrahalova (Tsj) - Wozniak (Pol)

4. Manganello (VS) - Zoejeva (WRu)

5. Voronina (Rus) - Ireen Wüst (Ned)

------------DWEILPAUZE-------------

6. Kim Bo-reum (ZKo) - Lollobrigida (Ita)

7. Weidemann (Can) - Graf (Rus)

8. Blondin (Can) - Sablikova (Tsj)

9. Joerakova (Rus) - Antoinette de Jong (Ned)

10. Kraus (Dui) - Takagi (Jap)



5000 meter mannen

1. Babenko (Kaz) - Thorup (Den)

2. Sinitsyn (Rus) - Semerikov (Rus)

3. Malfatti (Ita) - Contin (Fra)

4. Williamson (Jap) - Pedersen (Noo)

5. Giovannini (Ita) - Belchos (Can)

------------DWEILPAUZE-------------

6. Swings (Bel) - Tumolero (Ita)

7. Tsuchiya (Jap) - Geisreiter (Dui)

8. Douwe de Vries (Ned) - Michael (NZl)

9. Sven Kramer (Ned) - Jorrit Bergsma (Ned)

10. Beckert (Dui) - Bloemen (Can)