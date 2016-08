Lowes vervangt geblesseerde Smith in MotoGP

Golfer Reed met titel naar Ryder Cup

7:52 De Amerikaanse golfer Patrick Reed heeft zichzelf een groot plezier gedaan. De 26-jarige Texaan boekte zondag op Long Island in New York zijn eerste toernooizege in bijna twintig maanden, door The Barclays op zijn naam te schrijven. Reed verdiende daarmee tevens een plek in het Amerikaanse team voor de Ryder Cup. Eind september gaan de Amerikanen in Minnesota de strijd aan met de beste golfers uit Europa.