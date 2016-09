Luiten houdt zicht op titel op KLM Open

Video Verschuren zonder uitrusting het water in bij City Swim

11:47 Een opvallende gast op de Amsterdam City Swim was gisteravond Sebastiaan Verschuren. De Nederlandse topzwemmer had afgezegd voor het evenement, maar kon het als toeschouwer toch niet laten. Zonder zijn eigen uitrusting, maar met geleend materiaal dook Verschuren het water in. Zijn 'hot streak' eindigde pas in de halve finale, waarin Joost Reijns te sterk was.