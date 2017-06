Luiten is inzinking nog niet te boven

Waterpolosters walsen over Japan

14:44 De Nederlandse waterpolovrouwen hebben bij de superfinale van de World League in Shanghai hun eerste zege behaald. Het team van bondscoach Arno Havenga was donderdag met 19-8 veel te sterk voor Japan. Oranje maakte het verschil met name in de tweede periode: 5-3 7-0 3-3 4-2.