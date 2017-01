Luiten klimt in Doha

Geen Federer-complot bij Australian Open

12:06 Er is geen sprake van dat de Australian Open de tennisbanen dit jaar met opzet sneller heeft gemaakt om Roger Federer van dienst te zijn. Dat zei toernooidirecteur Craig Tiley in reactie op geruchten daaromtrent. ,,Het is gewoonweg niet waar'', aldus een geïrriteerde Tiley in de Britse krant The Guardian