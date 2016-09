Luiten na derde ronde 26ste op Italiaans Open

Keniaan Kiptoo wint opnieuw Dam tot Damloop

11:32 Edwin Kiptoo heeft zondag de Dam tot Damloop gewonnen. De 23-jarige hardloper uit Kenia was vorig jaar ook al de snelste in deze wedstrijd. Kiptoo had zondag voor de 10 Engelse mijl (16,1 kilometer) 45 minuten en 21 seconden nodig. Daarmee was hij twee tellen langzamer dan een jaar eerder.