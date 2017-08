Luiten na tweede ronde klaar bij US PGA Championship

Joost Luiten is er bij de laatste major van dit jaar niet in geslaagd de derde ronde te halen. De Nederlandse golfer ging de tweede dag op de US PGA Championship in Charlotte (North Carolina) rond in 73 slagen. Gisteren had Luiten 76 slagen nodig. Met 149 haalde de Bleiswijker de cut, die was vastgesteld op 147 slagen, niet.