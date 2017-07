Luiten start wisselvallig in Hamburg

Voor het eerst in 10 jaar WK-finale es­ta­fet­te­vrou­wen op 200 meter

12:30 De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich vanochtend voor het eerst sinds 2007 weten te plaatsen voor de WK-finale op de 4x200 meter vrije slag. In de Duna Arena van Boedapest eindigden Robin Neumann, Femke Heemskerk, Esmee Vermeulen en Marjolein Delno als vijfde in de ochtendserie in een eindtijd van 7.55,16 minuten.