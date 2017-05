Luiten verbetert positie in Surrey

Van der Weijden komt 2,5 kilometer tekort voor wereldrecord

23 mei Maarten van der Weijden heeft vandaag voor een bijzondere prestatie gezorgd door 24 uur achter elkaar te zwemmen. De olympisch kampioen in het open water bij de Spelen van 2008 had zich tot doel gesteld het wereldrecord te verbeteren. Hij had hiervoor minimaal 102 kilometer moeten zwemmen. Hij kwam uit op 99,5 kilometer.