Maas strandt op WK in halve finales big air

Aantal dopingmeldingen in Nederland verdrievoudigd

11:47 Bij het Meldpunt Doping van de Dopingautoriteit zijn in 2016 25 meldingen binnengekomen. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar ervoor. In dertien van de 25 gevallen ging het om vermoedens van dopinggebruik, meldt de Dopingautoriteit.