Maas verliest titel X-games aan 16-jarige Amerikaanse

Opnieuw goud voor langlaufster Van der Rhee

26 januari Anna van der Rhee heeft bij de Nederlandse kampioenschappen langlauf in Reit im Winkl in Duitsland ook de 10 kilometer klassiek op haar naam geschreven. Een dag eerder was de Utrechtse, die vier maanden in verwachting is, al de beste op de 7,5 kilometer sprint (vrije stijl).