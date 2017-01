Mandemaker gaat olympisch boksteam van China trainen

Via via kwam de Chinese bond bij Mandemaker uit. De contacten werden gelegd via de coach van één van Nederlands grootste talenten, Nick Frese. ,,Hoe goed de Chinezen daadwerkelijk zijn of kunnen worden, daar heb ik nog niet zo’n kijk op. Het boksen staat daar in de kinderschoenen. Pas rondom de Olympische Spelen van 2008 is het boksen in opkomst. Maar ik zie snel genoeg wat voor vlees ik in de kuip heb'', aldus Mandemaker over zijn nieuwe avontuur.