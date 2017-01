Márquez scheurt met motor over skipiste

De drievoudig wereldkampioen beklom als eerste motorcoureur ooit de legendarische Streif op de Hahnenkamm. Die piste staat met hellingsgraden tot 85 procent bekend als één van de meest spectaculaire afdalingen ter wereld.



Márquez reed met zijn Honda enkele stukken steil omhoog. ,,Een ongelooflijk gevoel'', zei de Spanjaard, die hulp kreeg van de Oostenrijkse Franky Zorn; een legende op de zogenoemde ijsrace, waarbij motoren over een ijsbaan scheuren. Márquez: ,,Op ijs voelt alles dubbel zo zwaar als op de weg, maar na een paar rondjes kon ik echt voluit gaan. Moeilijk te controleren, maar de grip was ongelooflijk, genoeg zelfs voor een wheelie!''



Vorig jaar testte Verstappen zijn bolide onder de meest extreme omstandigheden. De Nederlandse coureur scheurde over dezelfde skipiste in Kitzbühel naar beneden.