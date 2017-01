Mayweather wil voor 100 miljoen best de ring in met McGregor

,,Ik heb het niet nodig'', vervolgde Mayweather. ,,McGregor maakt nu twee, drie jaar naam, ik heb mijn hele carrière mijn sport beheerst zoals geen bokser voor me heeft gedaan. We zijn bereid McGregor 15 miljoen dollar te bieden en we kunnen nog onderhandelen over een verdeling van de tv-rechten. Maar het is aan ons. 20 of 30 miljoen dollar is een mooi bedrag voor iemand die nog nooit voor meer dan 8 of 9 miljoen heeft gevochten.''



Mayweather stopte in september 2015 nadat hij al zijn 49 gevechten als profbokser had gewonnen, 26 met knock-out bovendien.