McEnroe: Kerber blijft niet lang de beste van de wereld

Dat de Duitse tennisster vorig jaar september Serena Williams had onttroond als de mondiale nummer één, had McEnroe verrast. ,,Ik had niet gedacht dat ze de beste van de wereld zou worden'', zei de 57-jarige oud-prof, die Kerber wel looft om haar vechtlust en intensiteit op de baan. ,,Ze brengt elke bal terug en het lukt haar om in het hoofd van haar tegenstandster te kruipen. Maar ze is geen bijzondere tennisster en heeft geen goede service.''



Sinds Kerber de nummer één van de wereld is, heeft ze maar matig spel laten zien. Haar aanloop naar de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, is dit jaar bovendien verre van ideaal. Zo werd Kerber gisteren bij het WTA-toernooi van Sydney al in de tweede ronde uitgeschakeld. Vorige week in Brisbane speelde de Duitse ook maar twee partijen.



In Melbourne verdedigt de 28-jarige Kerber vanaf volgende week haar titel op de Australian Open.