McIlroy met ribblessure aan de kant

McIlroy hoopte in Abu Dhabi eens een toernooizege te kunnen pakken, nadat hij vier keer eerder als tweede was geëindigd. ,,Het is een bittere teleurstelling'', zei de 27-jarige golfer. ,,Iedereen weet hoe graag ik hier speel.''



McIlroy verloor een dag eerder nog nipt van Graeme Storm in de playoff die nodig was om het Zuid-Afrikaans Open te winnen. De Noord-Ier speelde toen met een ingetapete rug en had ontstekingsremmers ingenomen.



Joost Luiten komt deze week in Abu Dhabi voor het eerst dit jaar in actie.