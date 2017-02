Medailles Tokyo 2020 gemaakt van gedoneerd metaal

De organisatie hoopt 40 kilo goud, 2920 kilo zilver en 2994 kilo aan brons binnen te halen. Japanners worden opgeroepen oude mobiele telefoons of huishoudelijke apparaten in te leveren met het oog op de promotie van duurzaamheid. In totaal moeten 5000 medailles gemaakt worden. De inzameling levert de organisatie een flinke besparing op.



,,Er is een limiet aan natuurlijke bronnen op onze wereld'', zegt Koji Murofushi, directeur van de Japanse organisatie van Tokyo 2020. ,,Materiaal recyclen laat de wereld nadenken over ons milieu.''



,,Voor onze kinderen zal het een mooie herinnering geven. Zij zien hun gift later om de nek hangen van een winnaar van een gouden medaille.''