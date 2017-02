Meiners eindelijk Nederlands kampioen reuzenslalom

De 25-jarige Meiners staat al een aantal jaar bekend al de beste reuzenslalomskiër van Nederland, maar een titel pakte hij nog nooit op dit onderdeel. ,,Vorig jaar was het NK reuzenslalom afgelast. Het jaar daarvoor was ik geblesseerd en de jaren daarvoor kon ik er steeds niet bij zijn omdat ik dan andere wedstrijden had", vertelde Meiners in Oostenrijk. Hij deed vorige week ook mee aan de wereldtitelstrijd op dit onderdeel. De vermoeide Meiners voelde dit nog wel in zijn benen.