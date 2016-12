'Mentaal ben ik de underdog tegen Barney'

,,De mensen die een kaartje hebben, mogen zich gelukkig prijzen. Barney zal veel support krijgen, maar ik ook. Het wordt een grote wedstrijd, ik denk voor de mensen zelfs nog groter dan als Michael van Gerwen en Gary Anderson tegen elkaar spelen. Ik zie het ook zo. Daarom ben ik niet bang dat ik me hier niet voor kan opladen.''



Taylor zei onder de indruk te zijn van wat Van Barneveld heeft laten zien dit WK, vooral tegen Adrian Lewis. ,,Die partij heb ik bijna helemaal gekeken en Barney was enorm gefocust. Zo heb ik hem het hele jaar nog niet gezien! Hij straalt uit dat hij gelooft in het winnen van nog een wereldtitel.''



Een paar weken kreeg Taylor al een officieuze waarschuwing van Barneveld tijdens een demonstratie-wedstrijdje in Duitsland. ,,Toen stond hij on-ge-loof-lijk goed te gooien, ik geloof wel 127 gemiddeld ofzo. En enorm veel 180's. Dat was echt bijzonder.''



Toch denkt Taylor dat Raymond van Barneveld niet onverdeeld gelukkig is met hem als zijn volgende tegenstander. ,,Ik heb fantastische statistieken tegen Raymond. Waarom? Omdat ik weet wat hij kan en op welke momenten. Die kans wil ik hem niet geven.''



Gezien de puike vorm waarin Barney verkeert, beschouwt Taylor zichzelf als 'de mentale underdog'. De zestienvoudig wereldkampioen benadrukte dat dit wat hem betreft niet zijn laatste duel met Van Barneveld wordt. ,,Ik heb wel gezegd dat ik ga stoppen, maar ook dat ik voorlopig nog wel de toernooien blijf spelen waarvoor ik me plaats. Ik ga alleen niet meer de hele wereld over om te darten. Maar zo lang ik hoog op de wereldranglijst blijf staan, zijn jullie dus nog niet van me af.''