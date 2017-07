Meppelink/Van Gestel herstellen zich op WK

Hockeysters nemen revanche tegen België

17:18 De Nederlandse hockeysters hebben revanche genomen voor de nederlaag in de oefenwedstrijd tegen België van een dag eerder. Het tweede oefenduel tegen de Belgen werd in Schiedam met 4-0 gewonnen. Oranje is in voorbereiding op het EK hockey dat van 18 tot en met 27 augustus in Amstelveen plaatsvindt.