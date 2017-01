Mesu troeft mannen van Royal A-ware af

Uit die ploeg moesten Evert Hoolwerf en Bob de Vries genoegen nemen met de tweede en derde plek. Hun sprinter Arjen Stroetinga raakte in de eindsprint de schaats van Mesu en kwam ten val.



,,Zij verknoeiden het met z'n vijven'', omschreef Mesu de hectische slotronde waarin de hele sprinttrein van Stroetinga tempo maakte. ,,Ik ben er tussendoor gekropen en ging daarna de sprint aan.''



Bij de vrouwen boekte Anema met zijn ploeg wel een overwinning. Nederlands kampioene Irene Schouten was in de sprint oppermachtig. Ze bleef Lisa van der Geest (MKBasics.nl) en Carla Ketellapper-Zielman (Koga) voor. De 24-jarige Noord-Hollandse nam daarmee revanche voor de wedstrijd op natuurijs in Noordlaren van afgelopen woensdag toen Van der Geest haar te snel af was. ,,Woensdag in Noordlaren ging het nog mis in de laatste bocht'', zei Schouten na afloop. ,,Daar heb ik in de laatste bocht wel even aan gedacht, maar gelukkig ging het nu wel goed.''