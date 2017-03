Meulens baalt van 'mentale fouten': Onacceptabel

Andrelton Simmons en Jurickson Profar lieten zich in de eerste inning wel heel makkelijk uittikken. ,,Dat waren mentale fouten'', zei Meulens in Los Angeles. ,,Het was onacceptabel dat Profar zo een honkslag vierde.''

De 24-jarige Profar, die in de Major League voor Texas Rangers speelt, wist de bal in zijn eerste slagbeurt direct te raken. Hij vierde dat uitbundig, maar vergat zijn voet op het honk te zetten en werd na een aangooi van de scherpe catcher Yadier Molina uitgetikt. Even later sloeg Wladimir Balentien met een homerun twee punten binnen, maar dat hadden er vier kunnen zijn als Profar en Simmons scherper waren geweest.



Opvallend was dat 'closer' Kenley Jansen al na negen ballen weer van de heuvel verdween. De peperdure pitcher van LA Dodgers schakelde in de negende inning met zijn keiharde worpen in hoog tempo drie Puerto Ricanen uit, maar daar bleef het bij. ,,De afspraak met de Dodgers was dat hij één inning zou gooien'', verklaarde Meulens.



In de tiebreak, met direct de eerste twee honken bezet, wist Oranje niet te scoren. Puerto Rico deed dat wel na een opofferingsslag, die weliswaar door Profar werd gevangen, maar daarna niet snel en secuur genoeg naar de plaat werd gegooid. ,,Ik reken mezelf deze nederlaag aan, ik speelde niet goed genoeg'', zei Profar tegen Amerikaanse journalisten.