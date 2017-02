,,We waren zo dichtbij in de eerste set”, zegt Middelkoop. ,,We raakten steeds beter in het ritme en hadden het echt gevoel: we gaan erop en erover. Maar het zat niet mee. Op het breakpunt een netballetje, een paar challenges die net verkeerd uitvallen, in de tiebreak één of twee keer nét niet…”



Volgens de 33-jarige Middelkoop speelt het in de tweede set onbewust mee dat de eerste set maar zo nipt werd verloren. ,,Het momentum ligt dan bij hen. Ze gaan dan dingen proberen, konden vrijer spelen. Ik heb nog geprobeerd het publiek op te zwepen, dat was een beetje in slaap gesust. Dat kan zomaar helpen.”



Dodig en Granollers maakten indruk op het centre court in Ahoy. ,,Dit zijn wereldtoppers”, zegt Koolhof. ,,Grootheden”, vult Middelkoop aan. Koolhof: ,,We kunnen onszelf niet veel verwijten. Al met al was het een geweldige week.”



Het tweetal deed dankzij een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. Zverev/Zverev, Kubot/Melo en Rojer/Tecau werden achtereenvolgens verslagen door het duo dat zestig plekken tekort komt om rechtstreeks te worden toegelaten tot het toernooi. ,,Het was niet één goede partij, niet één keer toeval”, zegt Middelkoop. ,,Jullie hebben ons zien smilen deze week.”