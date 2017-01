Miljoenenboete voor Cardinals na spionage

Boosdoener is Chris Correa. Hij was hoofd scouting bij de Cardinals en had tussen 2013 en 2014 illegaal toegang tot de gegevens van spelers van de Astros. Dat vergrijp werd hem zwaar aangerekend. Het leidde in 2015 tot zijn ontslag en bovendien tot een celstraf van vier jaar.



De club werd echter ook gestraft door de MLB. De Cardinals stemden in met de boete. ,,Wij respecteren de beslissing van commissaris Rob Manfred en zijn tevreden dat de kwestie op deze manier is beëindigd.''



De spionage van de scout was in strijd met alles waar de Cardinals voor staan, zei algemeen directeur John Mozeliak. ,,Niemand had hem dit opgedragen.''