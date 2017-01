Miller denkt niet aan stoppen

Miller werd in 2010 in Vancouver olympisch kampioen op de combinatie. De routinier won in zijn loopbaan in totaal zes olympische medailles, werd viermaal wereldkampioen en schreef 33 wereldbekerwedstrijden op zijn naam. Op de Spelen van 2014 in Sotsji pakte Miller nog brons op de super-G, waarmee hij de oudste medaillewinnaar ooit in het alpineskiën werd.