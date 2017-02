Minister Schippers wil niet in gesprek met NOC*NSF over limieten atletiek

Van Nispen had graag gezien dat Schippers om tafel was gegaan met de sportkoepel en bond om ze er op aan te spreken dat het uitzenden van topsporters naar internationale toernooien ook een algemeen publiek belang dient. Het Tweede Kamerlid vindt het veel te ver gaan dat Nederlandse atleten die aan de internationale limieten hadden voldaan, toch van de Olympische Spelen werden geweerd. De minister ziet niets in zijn voorstel. ,,Daar ga ik niet over. NOC*NSF spreekt met de Nederlandse sportbonden voorafgaand aan Olympische en Paralympische Spelen de prestaties af waaraan sporters uit individuele sporten moeten voldoen om voor uitzending in aanmerking te komen. Dat is naar ik begrijp een zorgvuldig proces waarbij ook de sporters worden betrokken.” Van Nispen is teleurgesteld om de reactie van de minister. ,,Ze gaat op geen enkele manier de discussie aan en fietst om mijn vragen heen.”

Onderzoek

Het Tweede Kamerlid had zich tot de minister gericht naar aanleiding van het in november gepubliceerde onderzoek van atletiekmedium Losse Veter. Daaruit bleek dat Michel Butter en Khalid Choukoud op de marathon op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro hadden mogen starten als hun discipline op gelijke wijze was behandeld als de andere loopnummers. De limieten voor marathonlopers zijn sowieso al jaren voer voor discussies. Ze zouden te streng zijn, niet transparant tot stand komen en verschillen van limieten van andere disciplines.



Van Nispen voelt weinig steun in zijn kritiek op het huidige beleid. ,,Dat is heel jammer, want dit gaat om talentvolle sporters die een mooie voorbeeldrol voor ons land hadden kunnen vervullen. Maar de minister is duidelijk. Ze gaat er niet over en wil er niet over gaan. Onbegrijpelijk. Want onze overheid steekt veel geld in topsport en dat maakt dit onderwerp automatisch ook een publiek belang.”