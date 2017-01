Clijsters, Roddick en Kalkman-Van den Bosch in Hall of Fame

Roddick won in 2003 als laatste Amerikaan een Frand Slam-toernooi (US Open), de Belgische Clijsters won vier Grand Slam-titels (US Open in 2005, 2009 en 2010, Austrlian Open 2011).



Roddick, in 2004 zelfs dertien weken nummer één van de wereld, was in zijn nopjes met de uitverkiezing. ,,Het is dé plek waar je wilt zijn als je met pensioen bent gegaan. Ik vind het een enorme eer. IK had dit echt niet verwacht, dacht dat dit soort uitverkiezingen alelen waren voorbehouden voor spelers als Roger Federer of Serena Williams. Ik waarder dit dan ook enorm.'' Clijsters: ,,Als je wordt uitgekozen, heb je iets voor deze sport betekend en dat je door andere tennissers wordt gerespecteerd. Vooral dat laatste voelt enorm eervol.''