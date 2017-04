De mooiste sportfoto's van de week

Butter niet aan de start op WK

15:04 Michel Butter doet deze zomer sowieso niet mee aan de marathon bij de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. Ook niet als hij zondag in de marathon van Rotterdam onder de limiet van 2.11 loopt. ,,Ik richt me op de EK van 2018 in Berlijn'', zei de marathonloper uit Castricum.