Müllenberg keert terug bij nationale boksselectie

De Tukker had half mei voor onbepaalde tijd een rustpauze ingelast wegens privéomstandigheden. Hierdoor miste hij het NK en zou hij ook ontbreken op de EK in Oekraïne en de WK in Duitsland (25 augustus - 3 september). Mede op aandringen van zijn thuisfront heeft Müllenberg besloten zich nu weer aan te sluiten bij de boksselectie.