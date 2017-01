MvG schrijft historie: Uitmuntende klasse, alles zat erin

,,Raymond speelde ook geweldig. Ik moest mijn beste spel spelen om van hem te winnen vanavond'', aldus Van Gerwen, die meteen erna vooruit keek naar de finale.,



,Iedereen weet dat ik hier maar met één doel naartoe ben gekomen. Dit is natuurlijk wel een droomfinale voor iedereen, de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst.''



,,Jammer dat ik de negendarter net niet gooide. Ik had iets langer moeten wachten met die laatste pijl, denk ik. Maar dat geeft niet. De winst telde en die is binnen.''



Van Gerwen glom van trots: ,,Dit was van uitmuntende klasse, alles zat erin. Ik weet zeker dat de kijkers nog nooit zo'n wedstrijd hebben gezien en ook nooit meer gaan zien. Of het nóg beter kan? Dat is heel moeilijk.''



Van Gerwen haalde een oud record uit de boeken. Met 114.05 gemiddeld met drie pijlen verbeterde de Brabander het hoogste WK-moyenne ooit in een partij. Dat was in handen van Phil Taylor met 111.